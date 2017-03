Dramatische Verluste an brandenburgischen Bienenvölkern sind für diesen Winter gemeldet worden. Kaspar Bienefeld, Leiter des Instituts für Bienenkunde an der Humboldt Universität Berlin, wundert das sehr. Zumindest zum jetzgen Zeitpunkt.

Der Wissenschaftler schließt allerdings nicht aus, dass es in diesem Jahr tatsächlich höhere Verluste an Bienen geben wird als im vergangenen Winter. "Das Problem ist die Kombination aus Varroamilben plus Viren". Diese habe dramatische Auswirkungen auf das Überleben der Bienenvölker, so Bienefeld.

Auch der Sprecher des Landesverbands Brandenburgischer Imker, Holger Ackermann, hatte zuvor gesagt, die Hauptursachen des Bienensterbens seien die Varroamilbe, die Ausbreitung von Mäusen und der Klimawandel. "So ein großes Sterben hat es in Brandenburg seit mindestens zehn Jahren nicht mehr gegeben." Normal sei ein Verlust von etwa 10 bis 15 Prozent der Völker im Winter.

Um dem Parasit Herr zu werden, konzentriert das Institut von Kaspar Bienefeld nach seinen Angaben die Forschung auf die Züchtung von Bienen, die gegen die Varroa-Milbe resistent und in der Lage sind, befallene Brut zu erkennen. Davon gäbe es aber nur sehr wenige bisher. So solle der Parasit daran gehindert werden, sich weiter zu reproduzieren. Gelänge es nicht, der Varroa-Milbe Einhalt zu bieten, "wäre es ein Problem", so Institutsleiter Bienefeld. Da die meisten Pflanzen von Bienen bestäubt werden, "hätten wir weniger Ernten und eine reduzierte ökologische Vielfalt". "Die Bienen sind extrem wichtig und es sollte alles unternommen werden, damit die Verluste jedes Jahr reduziert werden". Es habe aber auch schon vor hundert Jahren große Verluste bei Bienenvölkern gegeben.