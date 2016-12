Offenbar war der Pole schon einige Zeit vor dem Anschlag durch einen Kopfschuss verletzt worden und nicht mehr handlungsfähig. Am Freitag soll Lukasz U. in seiner Heimat beigesetzt werden.

WDR, NDR und "Süddeutsche Zeitung" berichten weiter, dass der mutmaßliche Attentäter Anis Amri noch aus dem Führerhaus gechattet haben soll. Demnach schrieb er nur Minuten vor der Tat an einen Glaubensbruder, bei dem es sich womöglich um den am Mittwoch in Berlin festgenommenen Tunesier handeln könnte: "Mein Bruder, alles in Ordnung, so Gott will. Ich bin jetzt im Auto, bete für mich mein Bruder, bete für mich." Dann verschickte Amri noch ein Selfie von sich im Führerhaus des Lkw.