Mahnmal an Gedächtniskirche soll an Terroropfer erinnern

Nach dem Terroranschlag auf dem Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche soll ein Mahnmal am Ort des Geschehens an die Opfer erinnern. Wie genau der Gedenkort gestaltet wird, soll im Rahmen eines Wettbewerbs entschieden werden, teilte Senatssprecherin Claudia Sünder am Freitag mit.



"Wir wollen in den kommenden Tagen mit allen Beteiligten über die Möglichkeit eines solchen Wettbewerbs sprechen", sagte sie. Dazu zählten Angehörige der Opfer sowie unter anderem Vertreter des Bezirksamts Charlottenburg-Wilmersdorf, der Kirchen, des Schaustellerverbandes und der AG City, einem Zusammenschluss von Geschäftsleuten rund um den Kudamm nahe des Anschlagsortes.