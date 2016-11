Von fast 300 Seiten auf 177 Seiten in weniger als einer Woche - so schnell hat noch keine Koalition in Deutschland ihre Vorhaben umgesetzt! Doch weit gefehlt: Am Inhalt der Vereinbarung zwischen SPD, Linken und Grünen hat sich seit dem 16. November nichts geändert.

Während die drei Parteien um jede Formulierung rangen, war der Text mit Bearbeitungsklammern, Zeilennummerierung und Raum für Korrekturen versehen. Zeilenabstand: zwischen eineinhalb und zwei. So konnten die Arbeitsgruppen besser am Text arbeiten.



Am Nachmittag des 16. Novembers, jenem Tag, an dem die Einigung verkündet wurde, standen noch einige der Variablen im Text, die im Lauf des Abends dann gelöscht wurden. So lange dauerte der "redaktionelle Prozess". Erst danach, am nächsten Morgen, sollte das Gesamtwerk für alle veröffentlicht werden.