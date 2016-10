Die Rot-rot-grüne Koalition in Berlin will sich über den Bundesrat für die "Ehe für alle" einsetzen. Das sagte die SPD-Politikerin Eva Högl am Samstag nach weiteren Koalitionsverhandlungen. Dieser Schritt dürfte allerdings eher Symbolcharakter haben.

Zudem beschlossen die künftigen Koalitionspartner am Samstag, dass mehr Ausbildungsplätze in landeseigenen Betrieben und in der Verwaltung für Frauen reserviert werden sollen. In den technischen Berufen solle jede zweite Lehrstelle zuerst an junge Frauen vergeben werden, sagte die Linke-Politikerin Anne Helm am Samstag. Ein Teil der landeseigenen Betriebe habe so eine Regelung bereits, aber nicht alle.

Die potenziellen Koalitionspartner verständigten sich zudem darauf, sexistische Werbung auf landeseigenen Werbeflächen zu verbieten. Außerdem sollen die Plätze in Frauenhäusern ausgebaut werden.