Nach dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt gehen für die Opfer und deren Angehörige zahlreiche Spenden ein. "Die hohe Spendenbereitschaft und die große öffentliche Anteilnahme sind eindrucksvolle Zeichen der Solidarität und des Mitfühlens mit Menschen, denen Leid zugefügt wurde", sagte Sabine Hartwig, Vorsitzende des Berliner Landesverbandes und Vorstandsmitglied des Weißen Rings, am Donnerstag. Die Spender kämen aus allen Teilen der Welt.

Der im Zusammenhang mit dem Terroranschlag in Berlin festgenommene 40-Jährige ist wieder auf freiem Fuß. Laut Bundesanwaltschaft war er keine Kontaktperson von Anis Amri. Auch neue Erkenntnisse zum Fluchtweg des mutmaßlichen Attentäters liegen vor.

Nach Anschlag in Berlin

So habe es unter anderem eine Überweisung aus Hongkong gegeben. Auch die US-Band OneRepublic aus dem US-Bundesstaat Colorado habe 100.000 US-Dollar aus der Stiftung der Band, der "OneRepublic Good Life Foundation", an den Weißen Ring gespendet. Zuvor hatten sich die Musiker auf Twitter sehr betroffen über den Berliner Anschlag gezeigt. Die Künstler erklärten, sie seien kurz vor dem Anschlag im Rahmen eines Berlin-Besuchs selbst auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz gewesen.