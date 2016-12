In Tunesien sind drei Terror-Verdächtige festgenommen worden, unter anderen der Neffe des mutmaßlichen Berlin-Attentäters Anis Amri. Sie sollen Mitglieder einer "Terrorzelle" sein und mit Amri in Verbindung gestanden haben.

Einer davon sei ein Neffe von Amri, erklärte das Innenministerium in Tunis am Samstag. Die drei mutmaßlichen Islamisten wurden demnach bereits am Freitag gefasst. Sie seien Mitglieder einer "Terrorzelle", die in Verbindung zu Amri gestanden habe. Die Festgenommen sind den Angaben zufolge zwischen 18 und 27 Jahre alt.

Ob es einen direkten Zusammenhang der Festgenommenen zu dem Anschlag in Berlin von Montag gibt, erklärten die tunesischen Behörden zunächst nicht. Der Neffe habe gestanden, dass er mit Amri auf einem verschlüsselten Weg über eine Nachrichtenapp in Kontakt gestanden habe. Sein Onkel habe gewollt, dass er der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) die Treue schwöre.

Auch in Deutschland ermitteln die Sicherheitsbehörden weiter im Umfeld des Mannes, den die Fahnder für den Attentäter vom Breitscheidplatz halten. BKA-Präsident Holger Münch teilte mit, dass über die Feiertage mehr als 100 Kriminalbeamte an dem Fall arbeiten. Wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa schreibt, sind auch deutsche Ermittler mit ihren Kollegen in Mailand zusammengekommen. Sie wollen klären, ob die Waffe, die Amri bei seinem Tod bei sich getragen und aus der er Schüsse auf zwei italienische Polizisten abgefeuert hatte, dieselbe ist, mit der in Berlin der Fahrer des gestohlenen polnischen Lkw erschossen wurde.

Amri war in der Nacht zu Freitag an einem Bahnhof bei Mailand in einem Schusswechsel mit zwei Polizeibeamten gestorben. Er hatte bei einer Routinekontrolle nach Angaben der italienischen Regierung seine Waffe gezogen und auf die Beamten gefeuert. Durch die Schüsse Amris wurde einer der beiden Polizisten verletzt, er wurde laut Nachrichtenagentur Ansa am Samstag wieder aus dem Krankenhaus entlassen. Dem Polizisten wurde ein Projektil aus der Schulter operiert, er könne aber bald wieder arbeiten, hieß es.



Der mutmaßliche Attentäter von Berlin, Amri, soll am vergangenen Montag eine Lkw in den Berliner Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche gesteuert haben. Zwölf Menschen starben bei dem Anschlag, mehr als 50 wurden verletzt.