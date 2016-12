Polnische Polizei ermittelt wegen Mordes an Fahrer

Der LKW, der in den Berliner Weihnachtsmarkt gerast ist, kam aus Polen. Der ursprüngliche Fahrer starb bei dem Anschlag - offenbar wurde er von dem Täter überwältigt. Nach rbb-Informationen wird in Polen mittlerweile wegen Mordes ermittelt.

Der Fahrer des polnischen Lastwagens, der von einem Unbekannten für den Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Berlin benutzt wurde, ist in seiner Kabine attackiert worden. "Er hatte Schnittwunden, auch im Gesicht", berichtete am Dienstag der Spediteur Ariel Zurawski, der den Toten auf einem Foto der Berliner Polizei identifiziert hat.

Der LKW gehört zu Zurawskis Spedition im polnischen Sobiesmysl, das zwischen Stettin und Breslau liegt. Der 37-jährige Fahrer war den Angaben zufolge sein Cousin.

Nach rbb-Informationen laufen in Polen inzwischen Ermittlungen wegen Mordes in besonders brutaler Ausführung.