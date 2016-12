Anschlag am Berliner Breitscheidplatz - Fingerabdrücke des Verdächtigen Anis A. am Lkw gefunden

22.12.16 | 12:26 Uhr

Die Indizien auf eine Täterschaft des Verdächtigen Anis A. erhärten sich. Nach Informationen von Süddeutscher Zeitung, NDR und WDR wurden an der Fahrertür des Anschlags-Lkw Fingerabdrücke des Tunesiers gefunden.

Die Spuren der Ermittler nach dem Anschlag am Berliner Breitscheidplatz führen weiter zu dem gesuchten Tunesier Anis A. Am Tatort sollen an der Fahrertür des Lkw Fingerabdrücke von A. gefunden worden sein. Das berichtet tagesschau.de mit Verweis auf verschiedene Medien. Die Ermittler fahnden mit Hochdruck europaweit nach dem verdächtigen Tunesier. Der 24-Jährige sei "dringend tatverdächtig", schreiben Bundesanwaltschaft und Bundeskriminalamt in ihrem öffentlichen Aufruf.

Tatverdächtiger steht auf amerikanischen Flugverbotslisten

In Berlin Prenzlauer Berg und Kreuzberg fanden am Donnerstag ebenso Durchsuchungen statt wie in Nordrhein-Westfalen, unter anderem in einer Flüchtlingsunterkunft in Emmerich im Kreis Kleve. Hier soll A. zwischenzeitlich gelebt haben und offiziell gemeldet gewesen sein. Der zur Fahndung ausgeschriebene Tunesier ist derweil laut einem Bericht der "New York Times" auch den US-Behörden bekannt. Er soll demnach auf den amerikanischen Flugverbotslisten geführt worden sein. Zudem habe er über den Internetdienst Telegram mindestens einmal mit dem IS direkt Kontakt aufgenommen und sich im Internet über den Bau von Sprengsätzen informiert.

Panne bei Ermittlungen?

Am Mittwoch sollen Fehler und Unstimmigkeiten bei den Ermittlungsbehörden dazu geführt haben, dass Hausdurchsuchungen in Berlin nicht wie geplant stattfinden konnten. Wie der rbb erfuhr, fanden Durchsuchungen in Kreuzberg und Prenzlauer Berg daher erst in den frühen Morgenstunden am Donnerstag statt. Nach rbb-Informationen soll der Attentäter zudem auf der Flucht nicht nur seine Geldbörse mit diversen Dokumenten, sondern auch sein Handy verloren haben. Die Geldbörse habe man aber erst am Dienstag gefunden und nicht, wie mittlerweile einige Theorien nahe legen, direkt am Montag, als die Polizei noch einer anderen Spur nachging. Zunächst wurde nach einer Verfolgung durch einen Zeugen ein 23-jähriger Pakistaner festgenommen, am Dienstag aber wieder mangels Beweisen frei gelassen.





Haftstrafen in Italien und Tunesien

Ins Visier rückte seitdem der Tunesier Anis A., dessen Duldungspapiere am Tatort gefunden wurden. Bereits am Mittwochmittag hatte der NRW-Innenminister Ralf Jäger (SPD) mitgeteilt, dass der Mann "verschiedenen Sicherheitsbehörden in Deutschland durch Kontakt zu einer radikalislamistischen Szene aufgefallen" war. Internationalen Medienberichten zufolge hat der Verdächtige zudem ein langes Vorstrafenregister. Er soll bereits in Italien und Tunesien zu langen Haftstrafen verurteilt worden sein. In Tunesien verhörten Ermittler nach einem Bericht der Zeitung "Al-Chourouk" die Familie des mutmaßlichen Attentäters in der nordöstlichen Provinz Kairouan, einer Salafisten-Hochburg. Die Familie habe ausgesagt, dass sie keinen steten Kontakt mit Anis A. hatte, seitdem er das Haus Ende 2010 verlassen habe. Dem Bericht zufolge wurde er in Abwesenheit wegen Raubes zu fünf Jahren Haft verurteilt.

2011 kam er als Flüchtling nach Italien, wie die dortige Nachrichtenagentur Ansa berichtete, und wurde in einem Auffanglager auf Sizilien untergebracht. Weil er Sachbeschädigungen und "diverse Straftaten" beging, kam er demnach in Palermo vier Jahre ins Gefängnis. Nach Informationen der "Welt" wurde er wegen Gewalttaten, Brandstiftung, Körperverletzung und Diebstahls verurteilt. Mithäftlinge hätten ihn als gewalttätig beschrieben. Im Frühjahr 2015 wurde A. laut Ansa entlassen, konnte wegen Problemen mit den tunesischen Behörden aber nicht ausgewiesen werden. Er sei dann nach Deutschland weitergereist.

CSU-Politiker fordert längere Abschiebehaft

Hier wurde Anis A. von der Berliner Justiz von März bis September ebenfalls observiert. Schon im Sommer habe der abgelehnte Asylbewerber abgeschoben werden sollen, doch fehlten die dafür notwendigen Pass-Ersatzpapiere der tunesischen Behörden. Der CSU-Innenpolitiker Stephan Mayer sagte deshalb dem rbb, dass der Fall Anis A. zeige, wo die Defizite liegen: Das Aufenthaltsrecht und die Sicherheitsgesetze müssten verschärft werden. Mayer forderte etwa mit Verweis auf den Tatverdächtigen aus Tunesien eine Verlängerung der Abschiebehaft. Die Abschiebehaft kann in Deutschland bislang bis zu sechs Monaten angeordnet werden. Sie kann um höchstens zwölf Monate verlängert werden.

Außerdem müsse Tunesien zum sicheren Herkunftsland ernannt werden, appellierte Mayer an den Bundesrat.