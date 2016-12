Update, 23.12.2016, 11.11 Uhr: Dem italienischen Innenminister zufolge ist der Anis Amri in Mailand erschossen worden. Informationen hierzu finden Sie in unserer aktuellen Meldung.

Innensenator Andreas Geisel (SPD) und Polizeipräsident Klaus Kandt wollen die Abgeordneten über die Sicherheitslage in der Hauptstadt informieren. Geisel will auch Vorschläge vorlegen, wie diese verbessert werden kann. Nach dem Anschlag diskutiert die Berliner Politik kontrovers über eine Ausweitung der Videoüberwachung öffentlicher Plätze. Die rot-rot-grüne Koalition lehnt das bislang ab.

Die Sicherheitslage in der Hauptstadt ist am Freitag Thema im Berliner Abgeordnetenhaus. In einer kurzfristig anberaumten Sitzung berät der Innenausschuss ab 11 Uhr über Konsequenzen aus dem Terroranschlag vom Montag.

Der Tatverdächtige Anis Amri hat sich kurz nach dem Anschlag auf dem Breitscheidplatz offenbar in Berlin-Moabit aufgehalten. Dem rbb liegen entsprechende Observationsbilder vor. Am Freitag berät der Berliner Innenausschuss über Konsequenzen aus dem Anschlag.

Nach Informationen des " Tagesspiegel " gehen die Ermittler davon aus, dass Amri in Berlin Unterschlupf gesucht hat. Ein Zeuge hatte demnach Amri nach dem Anschlag fliehen sehen, im Gesicht verletzt. Bei einer Flucht durch Deutschland würden diese Wunden auffallen, so das Blatt.

Dem rbb liegen Überwachungsbilder vor, die den gesuchten terrorverdächtigen Anis Amri knapp acht Stunden nach der Tat vor einem Berliner Moschee-Verein zeigen. Auch in der Nacht vom 14. auf den 15. Dezember wurde Amri dort gefilmt. Ort der Observation ist die Gebäude-Vorderseite des Moschee-Vereins - auf der anderen Seite der Straße liegt eine Dienststelle der Polizei. Das Gebäude wurde bereits am Donnerstagmorgen von einem Spezialeinsatzkommando der Polizei durchsucht. Der Moschee-Verein wird im jüngsten Bericht des Berliner Verfassungsschutzes als Treffpunkt von Islamisten geführt. Beim Islamunterricht sollen dort Muslime für den bewaffneten Kampf der Terrormiliz "Islamischer Staat" in Syrien radikalisiert worden sein. Der Lkw-Stellplatz, von dem der Lastwagen vor dem Anschlag am Montagabend losfuhr, ist nur wenige Hundert Meter von dem Moschee-Verein entfernt.

Nach dem Terroranschlag in Berlin wird der Weihnachtsreiseverkehr in Deutschland schwer bewacht. An Flughäfen, Bahnhöfen und bei der Fahndung in einem 30 Kilometer breiten Streifen an den Grenzen Deutschlands ist die Bundespolizei präsent, teilte das Bundespolizeipräsidium in Potsdam mit. Sie sucht weiter nach dem tatverdächtigen 24-jährigen Anis Amri. Mit Maschinenpistolen und schusssicheren Westen ausgerüstete Beamte gehen auf Streife. Zudem laufen auch verdeckte Maßnahmen, sagt Sprecher Gero von Vegesack. Die Bundespolizei hat bundesweit 41.000 Mitarbeiter.

Bei der Bundespolizei wurden die Dienstpläne überarbeitet, um die zusätzliche Arbeit bewältigen zu können. Noch ist unklar, wie lange die erhöhte Wachsamkeit aufrechterhalten werden muss. Dabei nehmen die Beamten auf jeden Fall bereits auch Silvester in den Blick - so wird etwa das Sicherheitskonzept für die Berliner Silvesterparty nochmals überarbeitet. "Derzeit sind wir guter Dinge", sagte Schobranski mit Blick auf die Frage, ob das noch zu bewältigen sei.

Beim Gedenkkonzert für die Opfer des Anschlags , das am Freitagnachmittag am Brandenburger Tor stattfinden soll, sind rund 320 Einsatzkräfte eingeplant. Zudem sollen gepanzerte Fahrzeuge auffahren. Über vier Zugänge kommen die Besucher auf das Gelände, Rucksäcke und Taschen dürfen nicht mitgenommen werden. Das Konzert ist für 14 bis 20 Uhr geplant.

Auch an den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld sind Beamte in voller Montur und mit Maschinenpistolen im Einsatz - dort wurde die Präsenz bereits nach den Anschlägen von Paris und Brüssel erhöht, berichtete Jens Schobranski, der Sprecher der Hauptstadtdirektion der Bundespolizei, die für Berlin und Brandenburg zuständig ist.

Die Polizei hat zwei Männer in Duisburg festgenommen. Sie sollen möglicherweise einen Anschlag auf das Einkaufszentrum Centro in Oberhausen geplant haben. Zuvor hatte es in dem Einkaufszentrum einen Großeinsatz gegeben.

Der Attentäter hatte den Lastwagen in den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche gelenkt. Zwölf Menschen wurden getötet, knapp 50 weitere verletzt. Dringend tatverdächtig ist der Tunesier Anis Amri. Nach ihm wird europaweit gefahndet.

Der Bruder des mutmaßlichen Attentäters hat Anis Amri aufgefordert, sich der Polizei zu stellen. "Wenn er mich gerade hört, dann sage ich ihm: Stelle Dich, dann ist es für Deine Familie einfacher", sagte Abdelkader Amri am Donnerstag vor Journalisten in seiner tunesischen Heimatstadt Oueslatia. "Wenn mein Bruder hinter dem Angriff steckt, dann sage ich ihm: Du entehrst uns."

Nach dem Anschlag von Berlin prüft die Hamburger Polizei, ob Amri für den Mord an einem 16-Jährigen Mitte Oktober an der Alster verantwortlich sein könnte. Die Mordkommission habe Ähnlichkeiten zwischen dem Terrorverdächtigen Amri und dem Phantombild in dem Hamburger Mordfall festgestellt, berichteten die Zeitungen der Funke-Gruppe. Ein Polizeisprecher bestätigte am Freitag den Bericht: "Das ist eine weitere Spur, der wir nachgehen. Nach derzeitigem Stand gibt es da aber keine Hinweise." Ein Unbekannter hatte am 16. Oktober in Hamburg einen 16-Jährigen mit mehreren Messerstichen getötet.

Unterdessen hat die Polizei zwei Männer in Duisburg festgenommen, die möglicherweise einen Anschlag auf das Einkaufszentrum Centro in Oberhausen geplant haben. Die Festnahmen in Duisburg stehen nach Polizeiangaben aber nicht in Verbindung zur Fahnung nach Amri. "Es gibt keinen Zusammenhang mit dem Fall Amri außer dem terroristischen Hintergrund", sagt ein Sprecher der zuständigen Polizei am Freitag in Essen.