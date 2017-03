Waffen bei "Reichsbürger" in Fürstenberg beschlagnahmt

Razzia bei einem sogenannten "Reichsbürger" in Fürstenberg: Die Polizei hat am Montag neun Waffen beschlagnahmt und dem 57-Jährigen ein Waffenbesitzverbot erteilt. Seine Ehefrau war bereits wegen Volksverhetzung in Erscheinung getreten.