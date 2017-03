17 Jahre später ist der Bergheider See mit der alten F60-Förderbrücke spektakuläre Kulisse für Musikfestivals wie das Feel und das Artlake. Zusammen mit dem See soll das Besucherbergwerk Teil eines neuen Erholungsgebiets werden: Bungalows sollen hier entstehen, Campingplätze und ein schwimmendes Haus. Der See soll vor allem Wassersportler wie Wind- und Kitesurfer anziehen - doch noch rollen nur Bagger am Ufer entlang.

Feiern auf der Förderbrücke

Durch das Sanieren werden die ehemaligen Tagebauflächen wieder nutzbar gemacht. Das Ziel ist nicht, den ursprünglichen Zustand wieder herzustellen, sondern die Landschaft so umzugestalten, dass sich daraus neue Lebens- und Entwicklungspotenziale ergeben. Tourismus zum Beispiel. Doch damit aus Kohlegruben Badeseen werden, müssen diese nicht nur geflutet, sondern vorher aufwendig befestigt und anschließend gekalkt werden. Der pH-Wert der Seen wäre sonst sehr sauer und schädlich für die Haut.

Zwischen Kohlegrube und Tourismus

Viele der Seen des Lausitzer Seenlands sind in einem ähnlichen Stadium wie der Bergheider See: Irgendwo zwischen Kohlegrube und Tourismus. Bis das größte künstliche Seenland Europas fertig ist, dauert es noch etwas. Laut aktueller Flutungsprognose könnte es frühestens 2021 so weit sein. Das Marketing-

Konzept für die meisten Seen steht aber schon. Auf der Website der Lausitzer und Mitteldeutschen Bergbau-Verwaltungsgesellschaft (LMBV) finden sich Steckbriefe zu den Seen. Jeder soll ein eigenes, einzigartiges Profil bekommen: von „ruhig-sanft“ bis „frisch-sportlich“ ist alles dabei. Profil hin oder her, Wassersport und schwimmende Häuser gibt es trotzdem an fast jedem See.

Das Motto des Bergheider Sees lautet “technisch-natürlich”. Das Natürliche braucht noch ein wenig bis zur vollen Blüte. Im Süden des Sees erstreckt sich das “Naturparadies Grünhaus”, betrieben vom Naturschutzbund Deutschland (NABU). Hier soll die Natur das ehemalige Tagebaugebiet besiedeln. In diesem Jahr lässt sich vor allem der Zug der Kraniche beobachten. Vielleicht kann da ja auch das Technische helfen: Von der F60 hat man einen guten Blick.