Am letzten Tag startet ein Film in den Wettbewerb, der aus dem Rahmen fällt. "Have a Nice Day" aus China ist ein Animationsfilm, eine witzige Krimi-Groteske mit hochstilisierten Bildern – und einem Kurzauftritt von Donald Trump. Von Fabian Wallmeier

Das Figurentableau ist von Anfang an unübersichtlich. Erst nach und nach stellen sich die Verbindungen zwischen einzelnen Figuren heraus – und ständig kommen neue dazu. Es gibt den Bauunternehmer und Gangster Onkel Liu, seinen Neffen, einen bedrohlichen Mann in Schwarz, einen Tüftler mit Röntgenbrille, ein Slacker-Pärchen, einen gekidnappten Maler und viele mehr.

"Have a Nice Day" zerfällt in vier Teile, die mit eingeblendeten Zahlen voneinander abgetrennt werden. Am Ende jedes Teils liegt irgendwer bewusstlos am Boden oder hat es einen Unfall gegeben. Keiner traut dem anderen, jeder kämpft für sich, alle mogeln sich durch, so gut es geht.

Zwischendurch lässt Liu alles zur Ruhe kommen, mit Schwarzblenden, bei denen nur der Soundtrack weiterläuft, und am deutlichsten mit einer Traum-Sequenz zu Beginn des dritten Filmviertels. Ungewöhnlich lange ist da nichts das graue Meer zu sehen, es wird mit dem Sonnenaufgang langsam heller, dann wird die Leinwand langsam komplett dunkel. Außergewöhnlich ist an dieser Szene auch, wie hier die Bewegung gezeichnet wird: nicht durch Andeutungen, wie im Rest des Films, sondern sehr naturgetreu bis ins kleinste Detail sieht man die Wellen gleiten.

"Have a Nice Day" ist randvoll mit Zitaten - so voll, dass nicht jedes wirklich zünden kann. Es gibt beispielsweise einen herrlich albernen Musikvideo-Einschub im Siebdruck-Look des Pop-Art-Künstlers Andy Warhol, Verweise auf "Rocky", "Der Pate" und Lius Debütfilm "Piercing 1" - und wir hören Donald Trump. Ein kleiner Schnipsel im Auto-Radio, in dem er Hillary Clinton ein vergiftetes Lob für ihren Wahlkampf ausspricht, ist die einzige direkte Referenz des Wettbewerbs an den auf Pressekonferenzen und in anderen Gesprächen allgegenwärtigen amerikanischen Präsidenten.

Hier allerdings ist seine Erwähnung wohl vor allem dafür da, den Film auch für internationale Zuschauer eindeutig in der Gegenwart verortbar zu machen. Dass hier, mitten im chinesischen Kleingangstermilieu, auf einmal Trump aus dem Radio ertönt, ist außerdem einer der vielen äußerst komischen Einfälle Lius. Es geht meist derb und laut zu in seinem Film, die Dialoge sind schnell und oft screwballhaft. Nicht jeder Gag ist ein Feuerwerk, aber kurzweilig ist "Have a Nice Day" allemal. Da ist es am Ende auch absolute Nebensache, wer am Ende die eine Million Yuan nun eigentlich abgestaubt hat.