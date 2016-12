Tatverdächtiger festgenommen - Neun Tote nach möglichem Lkw-Anschlag auf Weihnachtsmarkt

19.12.16 | 23:58 Uhr

Ein Lastwagen ist am Berliner Breitscheidplatz in eine Gruppe von Menschen auf dem Weihnachtsmarkt gefahren. Laut Berliner Polizei gibt es mindestens neun Tote und 50 Verletzte. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen.



Am Breitscheidplatz in Berlin-Charlottenburg ist am Montagabend ein Lastwagen in eine Gruppe von Menschen auf dem Weihnachtsmarkt gefahren. Dabei soll es neun Tote gegeben haben, wie die Polizei via Twitter mitteilte. Es soll außerdem viele Verletzte geben - laut Feuerwehr mindestens 50, von denen eine große Anzahl schwer verletzt seien.



Ein Polizeisprecher sagte nach Agentur-Informationen, es handele sich vermutlich um einen Anschlag. Bundesinnenminister Thomas de Maizière sprach am Abend von einem "Vorfall", nicht von einem Anschlag. Er stehe in unmittelbarem und durchgehendem Austausch mit den Sicherheitsverantwortlichen im Land Berlin und habe jede Unterstützung durch die Bundespolizei angeboten, erklärte de Maizière.



Lkw mit polnischem Kennzeichen

Der Lastwagen war nach Polizeiangaben gegen 20 Uhr auf einer Strecke von bis zu 80 Metern über den Markt zwischen den Ständen durch gefahren. Er kam auf der Budapester Straße zum Stehen. Der Fahrer flüchtete zunächst Richtung Zoo. In dem Lastwagen haben sich zwei Männer befunden. Einer der insgesamt neun Toten soll der Beifahrer sein, der mutmaßliche Fahrer soll an der Siegessäule festgenommen worden sein. Wie Polizeisprecher Winfried Wenzel dem rbb am Montagabend dazu sagte, kam ein Mann mutmaßlich aus dem Lkw und verstarb unter den Händen der Rettungskräfte. Zeugen sollen zudem davon berichtet haben, wie ein Mann aus dem Lkw flüchtete, erklärte Wenzel. Der tote Beifahrer soll laut Polizei-Informationen polnischer Nationalität sein.



Der Lkw soll nach bisherigem Stand einer polnischen Transportfirma aus Stettin gehören. Der Spediteur sagte, der Fahrer sei sein Cousin. Seit 16 Uhr habe es keinen Kontakt mehr gegeben. Er würde seine Hand dafür ins Feuer legen, so der Spediteur weiter, dass der Fahrer keinen Anschlag verüben wollte. Möglicherweise sei er gezwungen worden. Offiziell bestätigt sind diese Informationen bislang jedoch nicht. Polizeisprecher Wenzel sagte dem rbb, es werde derzeit noch überprüft, ob es sich um einen Unfall oder eine Vorsatztat handelt. Zudem prüften Ermittler, woher der Lkw tatsächlich stammt und ob die Kennzeichen legal und zugelassen sind. Über Twitter teilte die Polizei zudem mit, dass der Lkw Stahlträger geladen habe.



Bilderstrecke Breitscheidplatz in Berlin-Charlottenburg - Lkw rast in Weihnachtsmarkt Am Breitscheidplatz in Berlin-Charlottenburg ist am Montagabend ein Lastwagen in eine Gruppe von Menschen auf dem Weihnachtsmarkt gefahren. Dabei hat es mehrere Tote und Dutzende Verletzte gegeben.

Verdächtiger Gegenstand in der Rankestraße

Ein Live-Video auf der Facebook-Seite der "Berliner Morgenpost" zeigte am Boden liegende Menschen und mehrere zerstörte Buden auf dem Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche. Zahlreiche Polizei-Fahrzeuge waren zu hören.



Die Polizei ist im Großeinsatz. Dutzende Rettungswagen und viele Polizeiwagen sind vor Ort. Das Gelände ist abgesperrt. Die Budapester Straße ist zwischen Katharina-Heinroth-Ufer und Hardenbergplatz sowie die Tauentzienstraße zwischen Nürnberger Straße und Hardenbergstraße in beiden Richtungen gesperrt.



Gegen 23 Uhr sperrte die Polizei außerdem die Rankestraße, um dort einen verdächtigen Gegenstand zu überprüfen. Das teilte die Polizei auf Twitter mit.



Die Polizei bestätigte bisher neun Tote

Müller: Charité ist vorbereitet

Der Regierende Bürgermeister Michael Müller, Innensenator Andreas Geisel sowie Wirtschaftssenatorin Ramona Pop sind am Abend zum Tatort gefahren. "Unsere Gedanken sind bei den Opfern und Verletzten", sagte Müller. Die Situation sei unter Kontrolle und die Charité darauf eingestellt, viele Verletzte aufzunehmen. Das Krankenhaus habe den Katastrophenfall ausgerufen.



Müller sprach weiter von einer furchtbaren Situation. Es gebe jetzt eine enge Kooperation von Polizei, Feuerwehr und den Krankenhäuser. Alles was in dieser Ausnahmesituation getan werden könne, werde auch getan.



Notfallnummer Notfall-Rufnummer der Polizei Rufnummer für Hinweise und Personenauskünfte: 030 - 54023 111

Polizei: "Keine Hinweise auf weitere gefährdende Situationen"

Innensenator Geisel sagte, der Senat sei in Gedanken bei den Familien der Opfer. Er dankte den Einsatzkräften. Zu möglichen Hintergründen wollte sich der Senator nicht äußern. Man gehe jedoch nicht davon aus, dass an weiteren Orten eine Gefahr besteht. "Spekulationen verbieten sich im Moment. Wir gehen davon aus, dass wir am morgigen Vormittag oder Mittag genaueres sagen können." Die Polizei vermeldete ebenfalls über Twitter: "Derzeit gibt es keine Hinweise auf weitere gefährdende Situationen in der City nähe #Breitscheidplatz."



Die Polizei vermeldete über ihren Twitter-Account: "Bitte helfen Sie uns. Bleiben Sie zu Hause & verbreiten Sie keine Gerüchte. Folgen Sie uns hier für wichtige Infos." Alle Rettungswege vor Ort würden gebraucht. Die Polizei hat außerdem eine Rufnummer für Hinweise und Personenauskünfte eingerichtet: 030 - 54023 111. Auch Facebook hat für Berlin den "Safety Check" geschaltet. Dort können Berliner ebenfalls mitteilen, ob sie in Sicherheit sind.