Laut schriftlicher Auskunft des Polizeipräsidenten Klaus Kandt wurde Amri zwischen Februar und Juni an 20 Tagen beim Betreten oder Verlassen der Fussilet-Moschee in Moabit durch eine Observationskamera beobachtet. Die Kamera, mit der die Moschee observiert wurde, lief danach zwar weiter, jedoch schaute kein Ermittler mehr nach, ob sich Amri auf den Aufnahmen zeigte. Das offizielle Ende der Überwachung Amris begründete die Staatsanwaltschaft danach auch damit, dass Amri nicht mehr vor der Moschee aufgenommen worden sei.

Am letzten Tag der Video-Überwachung Amris, am 15. Juni 2016, hatte die Polizei im gemeinsamen Terrorabwehrzentrum des Bundes und der Länder zu Protokoll gegeben, dass es "Operativmaßnahmen im bisherigen Umfang nicht mehr gewährleisten kann." Doch dass Amri wegen Personalmangel nicht mehr observiert wurde, bestreitet die Polizei gegenüber dem rbb. Vielmehr habe sie "keine relevanten Hinweise" auf die Vorbereitung einer gravierenden Straftat belegen können.

Anis Amri war am 19. Dezember mit einem Lastwagen auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche gerast und hatte zwölf Menschen getötet. Der 24-Jährige wurde auf seiner Flucht in Italien von Polizisten erschossen. Amri war auch wegen krimineller Vergehen aufgefallen - eine geplante Abschiebung scheiterte jedoch an bürokratischen Hürden.