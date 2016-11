SPD, Linke und Grüne in Berlin haben sich viel vorgenommen für die kommenden fünf Jahre. Am Mittwoch soll der Koalitionsvertrag stehen, anschließend innerhalb der drei Parteien abgesegnet werden. Linken-Chef Klaus Lederer hat bei der Basis schon einmal für das Papier geworben.

Auch die Ressortverteilung beziehungsweise der Ressortzuschnitt sollte ganz zum Schluss der Gespräche festgelegt werden. Sicher ist, dass Michael Müller (SPD) Regierender Bürgermeister bleibt. Die Zahl der Senatorenposten wird wohl auf zehn erhöht. Spekuliert wird, dass es künftig wieder einen eigenständigen Kultursenator geben könnte und dass die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung künftig aufgeteilt wird: in eine Bauverwaltung und eine für Verkehr, Umwelt und Energie. Wer am Ende welchen Senatorenposten übernimmt, wird wahrscheinlich erst Anfang Dezember bekannt gegeben.

Nach sechs Wochen Verhandlung stehen SPD, Linke und Grüne in Berlin vor dem Abschluss ihrer Koalitionsgespräche. Bei den Gesprächen im Roten Rathaus ging es zuletzt vor allem um Finanzierungsfragen: Die Liste der bislang ausgehandelten Vorhaben musste so beschnitten werden, dass die Mittel ausreichen. Geplant ist, dass die drei Parteien am Mittwoch ihren Koalitionsvertrag vorstellen.

Dem Vernehmen nach wird damit gerechnet, dass die Gespräche am Dienstag in unterschiedlicher Zusammensetzung bis in den späten Abend andauern. Am Mittwoch kommt dann voraussichtlich noch einmal die große Verhandlungskommission zusammen, um den Koalitionsvertrag endgültig abzusegnen.

Linken-Landeschef Klaus Lederer verließ am Dienstagabend kurz die Schlussverhandlung im Roten Rathaus, um die Parteibasis über Ergebnisse zu informieren und für das künftige Dreierbündnis zu werben. Die geplante Koalition sei die Chance für einen Politikwechsel in der Stadt, sagte Lederer am Dienstagabend in Friedrichshain vor mehr als 200 Parteimitgliedern. Gleichzeitig bat er die Basis um Geduld. "Viele Probleme würden wir am liebsten gleich morgen lösen. Aber wir werden Zeit brauchen."