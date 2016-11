Bis zum Mittwochmorgen haben SPD, Linke und Grüne in Berlin verhandelt - eine Einigung gab es nicht. Bis zuletzt soll über die Nachruhe am BER und das Großbau-Projekt Elisabeth-Aue gestritten worden sein.

Bei den Koalitionsverhandlungen von SPD, Linken und Grünen hat es in der Nacht zum Mittwoch noch keine letzte Einigung gegeben. Bis um halb fünf Uhr morgens Morgen verhandelten die Parteien. Wie der rbb erfuhr, hieß es allerdings nach der 18-stündigen Sitzung, Lösungen seien in Sicht.

Die Basis der Berliner Linken hat sich am Dienstagabend in Friedrichshain getroffen um über die bisherigen Ergebnisse bei den Koalitionsverhandlungen zu diskutieren. Boris Hermel hat sich dabei umgehört.

Seit sechs Wochen verhandeln die Parteien über die erste SPD-geführte rot-rot-grüne Landesregierung in Deutschland. Sie hatten die Koalitionsverhandlungen schnell durchgetaktet, da nach einem Abschluss bei SPD und Grünen noch Parteitage dem Vertrag zustimmen sollen. Bei der Linken entscheiden die 7.300 Parteimitglieder in einem aufwändigen Verfahren. Erst dann soll Regierungschef Müller (SPD) am 8. Dezember erneut zum Regierenden Bürgermeister gewählt werden und die Senatoren ernennen.

Nach rbb-Informationen wollen die Parteien am Vormittag noch einmal tagen. Es gilt als wahrscheinlich, dass dann die Verhandlungen abgeschlossen werden.

Knackpunkte waren bei den Verhandlungen in der Nacht nach rbb-Informationen das Nachtflugverbot am neuen Flughafen BER und das geplante Neubauprojekt Elisabeth-Aue.



Gesprochen wurde zudem über Finanzierungsfragen: Die Liste der bislang ausgehandelten Vorhaben musste so beschnitten werden, dass die Mittel ausreichen.

Auch die Ressortverteilung beziehungsweise der Ressortzuschnitt sollte ganz zum Schluss der Gespräche festgelegt werden. Sicher ist, dass Michael Müller (SPD) Regierender Bürgermeister bleibt. Die Zahl der Senatorenposten wird wohl auf zehn erhöht. Spekuliert wird, dass es künftig wieder einen eigenständigen Kultursenator geben könnte und dass die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung künftig aufgeteilt wird: in eine Bauverwaltung und eine für Verkehr, Umwelt und Energie.

Nach rbb-Informationen haben die Grünen Interesse an Senatorenposten in den Bereichen Wirtschaft und Umwelt angemeldet, die Linke im Bereich Bau und Wohnen. Wer am Ende welchen Senatorenposten übernimmt, wird voraussichtlich erst Anfang Dezember bekanntgegeben.