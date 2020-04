Woran glaubst du? Darauf lässt sich vieles antworten: an den Osterhasen, an das Gute im Menschen, an Gott, an die erneute Meisterschaft von Bayern München, an meine Familie, an meinen Talisman, an mich selbst. Gauben kann alle Lebensbereiche durchdringen. Dabei kann Glaube Unglaubliches – "Berge versetzen" zum Beispiel. Das sagen manche Menschen, weil beim Glauben alles möglich ist, sogar das Unmögliche. So meint der kleine Philosoph Knietzsche: "Wenn Wissen mit dem Verstand zu tun hat, dann ist für den Glauben wohl das Herz zuständig!"

Die Aktion Schulstunde 2017 zum Thema "Woran glaubst du?" zeigt, wie vielfältig Glauben ist. Das Unterrichtsmaterial weckt mit einem umfangreichen Angebot an Projekten, Filmen und Ideen die Neugier der Kinder auf ein facettenreiches Thema, das man nicht sehen, nicht anfassen, nicht beweisen kann.

Die "Aktion Schulstunde" stellt nicht nur die Weltreligionen vor und geht der Frage nach, warum Menschen glauben. Sie thematisiert auch Glaubenskriege, Mystisches und Aberglauben. Außerdem werden Menschen portraitiert, die ganz im Zeichen des Glaubens leben. Die Kinder werden eingeladen, sich dem Thema persönlich zu nähern: in Rollenspielen, auf Entdeckungstouren, in Umfragen, im Malen, in der Stille, auf Traumreisen.

Begeben Sie sich in der nun 6. Ausgabe der "Aktion Schulstunde" mit Ihren Klassen auf das Abenteuer Glauben: "Warum gibt es Glauben?", "Was ist Glauben?" und "Wie geht Glauben?" – das will auch Knietzsche herausfinden. Eines weiß er aber sicher: "Jeder darf glauben, was er will! Und wer an sich selbst glaubt, ist stark genug, sich von niemandem reinquatschen zu lassen."

Wir wünschen einen interessanten Austausch!