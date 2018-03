Das rbb Magazin SUPER.MARKT wurde in der Sparte Kommunikationsdesign mit dem ersten Preis ausgezeichnet. "Eine neuartige Verbrauchersendung, inhaltlich stilsicher, mit frischer Moderation und mit viel Liebe zum Detail. Das frische und junge Sendekonzept findet seine Einlösung auch im unkonventionellen visuellen Look: Das gesamte Design ob Studio, Grafik on air oder Social Media besticht konsequent mit Mut zur Farbe und ungewöhnlichen Bestandteilen.", lautete die Begründung der Jury.