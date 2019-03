An Gebäuden und Wohnungseinrichtungen gilt folgender Grundsatz: Sind Dächer abgedeckt oder Schornsteine umgeknickt, greift die Wohngebäudeversicherung - auch hier nur ab einer Windstärke acht. Und das auch nur, wenn Sie das als Kunde in der Police vorher vermerkt haben. Sie müssen dabei übrigens nicht selbst nachweisen, dass es sich um Windstärke acht oder höher handelte. Hier reicht eine Messung von Wetterstationen in Ihrer Gegend. Ist das Sturmrisiko in Ihrem Versicherungsvertrag vermerkt, dann sind Neben­gebäude wie Gartenhaus oder Garage auf dem gleichen Grund­stück ebenfalls versichert. Entstand der Schaden durch einen umgekippten kranken Baum, so muss die Grundbesitzerhaftpflicht des Baumbesitzers zahlen.



Sollten Schäden in Ihrer Wohnungseinrichtung entstehen, dann greift die Hausratsversicherung. Hierbei sind jedoch die Umstände entscheidend: Haben Sie die Fenster oder Türen offen gelassen oder die Balkonmöbel nicht gesichert, und es entsteht dadurch ein Schaden, dann greift die Versicherung wegen fahrlässigen Handelns nicht.

Hat zum Beispiel ein Ziegel einen vorbeilaufenden Passanten verletzt, dann greift die Haftpflichversicherung. Gleiches gilt, wenn Ihre Balkonmarkise herumgeflogen ist und jemanden getroffen und verletzt hat. Oder der Baum aus Ihrem Garten auf das Grundstück des Nachbarn gestürzt ist.

Baustellen sind besonders sturmgefährdet, daher greift hier meist die Bauleistungsversicherung. Die sichert nicht nur die Reparatur oder den Ersatz von Baumaterial zu, sondern versichert auch die Wiederherstellung des Zustandes vor dem Sturm.



Werfen Sie beschädigte Sachen nicht weg und reparieren Sie nichts, bevor der Versicherer den Schaden reguliert hat. Neben den Schäden am Haus zahlt die Versicherung auch für die Aufräumarbeiten. Die Kosten für den Abtransport – zum Beispiel von umgestürzten Bäumen – übernehmen aber nicht alle Versicherungen.

WICHTIG: Sollten Folgeschäden an Ihrem Eigentum entstehen, müssen Sie als Hausbesitzer handeln - das nennt sich dann Schadenminderungspflicht. Heißt im Klartext: Sollte ein Loch im Dach entstanden sein und es dadurch hineinregnen, dann müssen Sie dafür sorgen, dass sich die Situation nicht weiter verschlechtert. Heben Sie die Rechnungen für die provisorischen Reparaturen gut auf.