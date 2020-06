Du bist zwischen 14 und 18 Jahren alt und hast eine besondere Geschichte, worüber der rbb berichten sollte? Für dich und deine Story machen wir (Sende-)Platz im Programm.

Thema in diesem Jahr: Erzähl uns, in welcher Welt du leben willst. Was bewegt dich? Was möchtest du verändern und was kann so bleiben, wie es ist?

Die besten Geschichten landen im rbb Fernsehen, Radio oder Onlineprogramm.



Unter diesem LINK bewirbst du dich ab sofort bis zum 06. Juli ganz einfach!

Hier lädst du deine Idee als kurzes Video oder Audio hoch.



In einer knappen Storyline schreibst du außerdem, warum dein Beitrag wichtig ist und einen Sendeplatz verdient hat.

Was erwartet dich, wenn deine Story ausgewählt wird?

In den Sommerferien (03. - 07. August 2020) lernst du, wie man:

recherchiert,

Fakten checkt,

eine gute Geschichte spannend erzählt,

Interviews führt,

Beiträge für Radio, Fernsehen, Online und Social Media baut.

In den Herbstferien (12 - 16. Oktober 2020):

Ob Fernsehbeitrag, Radioreportage, Podcast oder Instagram-Story - jetzt wird deine Geschichte mit unserer Unterstützung zum sendefähigen Beitrag.

Alles, was du sonst noch wissen musst, erfährst du nach deiner Anmeldung.

Wir freuen uns auf deine Story!